В 2024 году Забайкальская железная дорога подготовила более 1 тыс. машинистов и помощников машинистов

В 2024 году Забайкальская железная дорога подготовила более 1 тыс. машинистов и помощников машинистов

09:14

С начала 2024 года на Забайкальской железной дороге прошли обучение профессиям машиниста и помощника машиниста грузовых поездов и поездов дальнего следования 1093 человека. Все они трудоустроены в локомотивные депо магистрали. В настоящее время продолжают обучение еще 399 человек.

С 2024 года подготовку по профессии помощника начали проходить женщины. В Забайкальском учебном центре профессиональных квалификаций прошли подготовку 25 и продолжает обучение 31 женщина.

Перед обучением на право управления локомотивом проводится медицинское обследование на профессиональную пригодность, а по завершении гарантируется трудоустройство в локомотивные депо на полигоне магистрали.

Напомним, что с 1 ноября 2024 года в ОАО «РЖД» машинистам и помощникам машиниста на 20% увеличена заработная плата. Локомотивным бригадам компенсируется найм жилья до 100%, при устройстве на работу выплачивается до 150 тыс. рублей, во время обучения размер стипендий увеличен на 25%, а в ближайшее время вырастет еще на 16%.

Магистраль уделяет большое внимание созданию социально-бытовых условий для привлечения кадров. В рамках коллективного договора в ОАО «РЖД» выделяются средства на улучшение условий труда, развитие медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения железнодорожников.

Ежегодно проводится индексация заработной платы. РЖД во всех регионах присутствия реализуют и постоянно развивают молодежную политику как одну из частей социальной политики компании. В компании существует эффективная система наставничества, которая позволяет влиться в трудовой коллектив и сформировать необходимые профессиональные и личностные компетенции.

Отметим, что всего с начала года в Забайкальском учебном центре профессиональных квалификаций прошли обучение по программам подготовки и переподготовки 2404 человека по 21 специальности, по программам повышения квалификации – 9780 человек. До конца 2024 года завершат обучение по программам подготовки и повышения квалификации еще 1878 человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.