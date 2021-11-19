Холдинг «ЖД» удваивает количество «Ласточек» Москва – Кострома

13:50

Для улучшения транспортного обслуживания жителей и гостей Костромской области, а также туристов, путешествующих между городами Золотого кольца, холдингом «ЖД» назначена вторая пара скоростных электропоездов «Ласточка» сообщением Москва – Кострома.

Поезд «Ласточка» № 718/717 Москва – Кострома начнет курсировать уже с 12 декабря текущего года. Он будет отправляться ежедневно из Москвы в 06:25 и прибывать в Кострому в 10:32. В обратном направлении электропоезд будет отправляться в 18:08 и прибывать в Москву в 22:15. Остановки для посадки/высадки пассажиров предусмотрены на станциях: Ростов, Ярославль, Нерехта. Время в пути – 4 часа 07 минут.

В поезде пассажирам будет предложено три класса обслуживания: бизнес, эконом и базовый. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрено все необходимое, включая подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места для их крепления с кнопкой вызова проводника.

Приобрести билеты на дополнительный поезд «Ласточка» можно будет уже в ближайшее время на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», а также во всех кассах дальнего следования. На данном маршруте действуют специальные предложения для различных категорий пассажиров. Например, при оформлении билета для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет цена будет снижена на 30%, при оформлении билетов по тарифу «Туда-обратно» стоимость обратного билета снижается на 20%.

Напомним, что в свой первый рейс «Ласточка» Москва – Ярославль – Кострома отправилась более года назад, 17 июля 2020 года, и за это время перевезла уже более 280 тыс. пассажиров. Заполняемость «Ласточек» на маршруте сегодня составляет около 83%. Скоростной поезд значительно сократил время в пути между городами Золотого кольца России, сделав туристические поездки комфортнее и доступнее.