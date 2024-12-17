РЖД показали первый состав поезда «Сапсан», модернизированный с использованием отечественных компонентов

13:53

15 лет назад началось регулярное движение высокоскоростных поездов «Сапсан» между Санкт-Петербургом и Москвой.

В честь этого события на Белорусском вокзале Москвы состоялась презентация обновленного поезда «Сапсан».

В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников, начальник Дирекции скоростного сообщения ОАО «РЖД» Антон Петров, генеральный директор ООО «ВСМ-Сервис» Сергей Пономаренко и другие официальные лица.

Работы по обновлению интерьера поезда «Сапсан» были выполнены в условиях импортозамещения и с использованием компонентов, произведенных только отечественными предприятиями. ОАО «РЖД» с командой российских производителей создали новые решения, направленные на повышение комфорта пассажиров и безопасности движения поездов.

«За эти 15 лет проделана огромная работа по адаптации и эксплуатации электропоезда «Сапсан» на российской инфраструктуре и в российских климатических условиях. Этот опыт лег в основу нашей собственной инженерной школы, которая сейчас работает над созданием отечественного высокоскоростного поезда. Для нас принципиально важно, что в то время, когда мы занимаемся разработкой и производством нового поезда, мы формируем собственный навык очень качественной работы, в том числе и по интерьеру. При этом все изменения в дизайн и в конструкцию поезда, мы вносим, опираясь на мнение пассажиров», – сказал Иван Колесников.

Усовершенствованный интерьер поезда учитывает многочисленные пожелания пассажиров: заменена обивка и чехлы кресел, цветовое оформление салонов, произведена замена освещения с добавлением функции регулировки яркости в зависимости от времени суток, установлены кулеры с питьевой водой, в кресле каждого пассажира предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств и USB-разъемы.

Также в купе-переговорной вагона первого класса (конструктивно изолированное 4-местное помещение, расположенное за кабиной машиниста) установлены новый диван и стол со встроенной беспроводной зарядкой. В вагоне бизнес-класса установлены новые кресла с обивкой из натуральной кожи, розетками для USB зарядки, подстаканниками и держателями для мобильных устройств. Кроме того, организованы 2 купе-сьют (специально выделенная зона с двумя посадочными местами, затемненная стеклянными перегородками). В 10 вагоне (семейный класс) создана специальная игровая зона для досуга детей во время поездки, а в санитарной комнате 9 вагона установлен пеленальный столик. В вагоне-бистро появились новые обеденные столы с возможностью беспроводной зарядки мобильных устройств и обновлены барные стойки.

В первый рейс с пассажирами обновленный поезд отправится уже 23 декабря – из Санкт-Петербурга в Москву.

На данный момент на линии Санкт-Петербург – Москва работают 20 составов поездов «Сапсан», 5 из них прошли модернизацию до 2022 года, еще 4 (из третьей партии) были поставлены уже с обновленным интерьером.

На высокоскоростных поездах «Сапсан» внедряются самые передовые технологии, услуги и сервисы для пассажиров, например, заказ дополнительных услуг в информационно-развлекательной системе поезда или мобильном приложении «РЖД Медиа», фильмы с тифлокомментариями (для слабовидящих), увеличено количество мест для пассажиров с животными, подарки за каждую 15 и 50 поездку, а также подарки детям-пассажирам, если дата поездки выпадает на день рождения.