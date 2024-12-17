Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За 11 месяцев 2024 года пригородными поездами в Башкирии перевезено свыше 5 млн пассажиров

2024-12-17 11:20
За 11 месяцев 2024 года пригородными поездами в Башкирии перевезено свыше 5 млн пассажиров
За 11 месяцев 2024 года пригородными поездами в Башкирии перевезено свыше 5 млн пассажиров, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таких результатов удалось достичь благодаря совместной работе Куйбышевской железной дороги, АО «Башкортостанская ППК» и правительства Республики Башкортостан по обновлению подвижного состава, запуску новых транспортных продуктов и формированию гибкой тарифной политики.

Перевозки на внутриреспубликанских маршрутах выросли за счет запуска самых современных скоростных составов «Орлан», «Ласточка» и «Финист» на самых популярных направлениях. За последние 3 года удалось обновить пригородный подвижной состав на 65%.

Проведена масштабная работа по развитию проекта «Уфимская городская электричка». С начала 2024 года на этом направлении организовано движение 16 дополнительных пригородных поездов, которые обеспечивают ежедневную транспортную потребность десятков тысяч жителей города Уфы в качественных и безопасных перевозках.

Отдельное внимание уделяется и развитию дополнительных сервисов в пути следования для пассажиров. Так, на ряде ключевых направлений пассажирам доступны услуги «Wi-Fi на борту» и «Буфет на борту», организованы детские уголки и мини-библиотеки.

Кроме того, при поддержке Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам впервые на сети железных дорог России проработан вопрос об установлении специального тарифа (исключительно на территории Башкирии), позволяющего сэкономить до 15% от стоимости проезда при условии оформления проездного документа через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

