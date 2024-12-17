Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 13 января 2025 года Куйбышевская магистраль запускает первый Самарский диаметр в Самарской области

2024-12-17 11:14
С 13 января 2025 года Куйбышевская магистраль запускает первый Самарский диаметр в Самарской области
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 13 января 2025 года в Самарской области впервые будет организовано движение по первому Самарскому диаметру. Это стало возможным благодаря совместной работе Куйбышевской железной дороги, правительства Самарской области и АО «Самарская ППК». Для организации движения на новом направлении продлен маршрут следования скорых поездов «Ласточка», которые следуют из Тольятти через Самару до станции Новокуйбышевская. Для удобства пассажиров в пути следования назначены дополнительные остановки на станциях Парк Дружбы Народов, Соцгород и Липяги.

Курсировать «Ласточки» по маршруту Тольятти – Самара – Новокуйбышевская будут ежедневно 3 раза в день. Время в пути составит 2 часа 19 минут (от Самары до станции Новокуйбышевская – 20 минут). Также предусмотрен дополнительный ежедневный вечерний рейс из Новокуйбышевска в Тольятти (кроме воскресенья).

Приобрести билеты на пригородные поезда Тольятти – Самара – Новокуйбышевская можно с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и во всех кассах пригородного сообщения. Действуют все федеральные льготы, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru