С 13 января 2025 года Куйбышевская магистраль запускает первый Самарский диаметр в Самарской области

11:14

С 13 января 2025 года в Самарской области впервые будет организовано движение по первому Самарскому диаметру. Это стало возможным благодаря совместной работе Куйбышевской железной дороги, правительства Самарской области и АО «Самарская ППК». Для организации движения на новом направлении продлен маршрут следования скорых поездов «Ласточка», которые следуют из Тольятти через Самару до станции Новокуйбышевская. Для удобства пассажиров в пути следования назначены дополнительные остановки на станциях Парк Дружбы Народов, Соцгород и Липяги.

Курсировать «Ласточки» по маршруту Тольятти – Самара – Новокуйбышевская будут ежедневно 3 раза в день. Время в пути составит 2 часа 19 минут (от Самары до станции Новокуйбышевская – 20 минут). Также предусмотрен дополнительный ежедневный вечерний рейс из Новокуйбышевска в Тольятти (кроме воскресенья).

Приобрести билеты на пригородные поезда Тольятти – Самара – Новокуйбышевская можно с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и во всех кассах пригородного сообщения. Действуют все федеральные льготы, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.