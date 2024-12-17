С 21 декабря изменится расписание пригородных поездов на Калининградской железной дороге

09:58

С 21 декабря в связи с переводом движения поездов на новый железнодорожный мост на Калининградской магистрали корректируется расписание в пригородном сообщении.

На Зеленоградском направлении:

с Южного вокзала будут отправляться «Ласточки», временно курсирующие с Северного вокзала. Время отправления утреннего поезда № 6803 – 08:00, вечернего № 6815 – 18:49. В обратном направлении из Зеленоградска и также до Южного вокзала будут курсировать поезда №№ 7118 и 6810. Время отправления – 15:51 и 17:18 соответственно.

Пригородный поезд № 7125, который ранее курсировал по выходным и праздничным дням, станет ежедневным;

на Светлогорском направлении:

ежедневно от Южного вокзала будут курсировать пригородные поезда №№ 6703, 6707, 6711, 6715 и 6723. Время отправления – в 07:41, 10:00, 12:00, 14:00 и 18:41 соответственно. Обратно из Светлогорска корректируется расписание поездов №№ 6700, 6718 и 6722. Они будут отправляться в 06:30, 16:42 и 18:54;

на Балтийском направлении:

курсирующий по рабочим дням рельсовый автобус будет отправляться из Балтийска в 06:34 и прибывать на Южный вокзал в 07:38. В обратном направлении поезд отправится в 17:45 и прибудет на конечную станцию в Балтийск в 18:48.

Также изменится расписание рельсовых автобусов на маршрутах Голубево – Калининград – Чкаловск и Голубево – Калининград – Гурьевск.

Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.