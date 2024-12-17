Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки пассажиров «Городскими поездами» в Тамбовской области за 11 месяцев 2024 года выросли на 16,2%

2024-12-17 09:51
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За 11 месяцев 2024 года в Тамбовской области более 217,9 тыс. пассажиров совершили поездку в пригородных поездах, осуществляющих перевозки в рамках проекта «Городской поезд». Это на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наиболее востребованным стал маршрут Тамбов – Котовск – Тамбов: в январе – ноябре рельсовые автобусы перевезли более 61 тыс. пассажиров по этому направлению (рост – более чем в 1,3 раза к январю – ноябрю 2023 года). Всего с момента запуска в августе 2022 года этого ежедневного маршрута было перевезено 132,1 тыс. человек.

«Городской поезд» – совместный проект Юго-Восточной железной дороги, администрации Тамбовской области и АО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье». Его цель – обеспечить перевозку жителей Тамбова и ближайших населенных пунктов к местам работы и учебы максимально быстро, без пересадок, а также повысить пропускную способность основных улиц областного центра, освободив их от скопления автотранспорта в часы пик.

В настоящее время «Городские поезда» в Тамбовской области курсируют по маршрутам Тамбов – Бокино – Тамбов, Тамбов – Селезни – Тамбов, Тамбов – Котовск – Тамбов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

