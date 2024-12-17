Центр продажи услуг в Абакане с начала года привлек 55 клиентов в сфере грузоперевозок на Красноярскую железную дорогу

09:43

За январь – ноябрь 2024 года специалисты Центра продажи услуг ОАО «РЖД» (ЦПУ) в Абакане привлекли 55 клиентов – предприятий малого и среднего бизнеса. Это позволило дополнительно перевезти 239 тыс. тонн грузов.

Чаще всего через ЦПУ осуществлялись экспортные отправки пиломатериалов, рапсового и подсолнечного масла, овса, ячменя, гречихи, произведенных в Хакасии.

Специалисты Центра продажи услуг отмечают, что в текущем году республиканские предприятия малого и среднего бизнеса активнее пользовались услугой перевозки грузов в контейнерах. Самыми востребованными направлениями доставки местной продукции стали Китай, Казахстан и Узбекистан.

Напомним, что многофункциональный офис объединяет на одной площадке все ресурсы транспортно-логистических подразделений компании. Специалисты центра консультируют по вопросам, как начать сотрудничество с ОАО «РЖД», как организовать доставку грузов «от двери до двери», а также сопровождают привлеченных клиентов на всех этапах перевозочного процесса.

Работа по принципу «одного окна» значительно упрощает доступ к услугам холдинга. За январь – ноябрь сотрудники ЦПУ в Абакане обработали более 1,1 тыс. обращений клиентов по грузовым перевозкам. Это на 23% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.