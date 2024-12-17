Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Центр продажи услуг в Абакане с начала года привлек 55 клиентов в сфере грузоперевозок на Красноярскую железную дорогу

2024-12-17 09:43
Центр продажи услуг в Абакане с начала года привлек 55 клиентов в сфере грузоперевозок на Красноярскую железную дорогу
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За январь – ноябрь 2024 года специалисты Центра продажи услуг ОАО «РЖД» (ЦПУ) в Абакане привлекли 55 клиентов – предприятий малого и среднего бизнеса. Это позволило дополнительно перевезти 239 тыс. тонн грузов.

Чаще всего через ЦПУ осуществлялись экспортные отправки пиломатериалов, рапсового и подсолнечного масла, овса, ячменя, гречихи, произведенных в Хакасии.

Специалисты Центра продажи услуг отмечают, что в текущем году республиканские предприятия малого и среднего бизнеса активнее пользовались услугой перевозки грузов в контейнерах. Самыми востребованными направлениями доставки местной продукции стали Китай, Казахстан и Узбекистан.

Напомним, что многофункциональный офис объединяет на одной площадке все ресурсы транспортно-логистических подразделений компании. Специалисты центра консультируют по вопросам, как начать сотрудничество с ОАО «РЖД», как организовать доставку грузов «от двери до двери», а также сопровождают привлеченных клиентов на всех этапах перевозочного процесса.

Работа по принципу «одного окна» значительно упрощает доступ к услугам холдинга. За январь – ноябрь сотрудники ЦПУ в Абакане обработали более 1,1 тыс. обращений клиентов по грузовым перевозкам. Это на 23% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru