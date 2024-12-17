Горьковская железная дорога увеличила количество пригородных поездов отправлением из Нижнего Новгорода

09:35

Горьковская железная дорога увеличила количество рейсов пригородных поездов, отправляющихся из столицы Приволжья.

Так, по рабочим дням назначены новые электрички из Нижнего Новгорода в Балахну и Дзержинск, по пятницам – до станции Бобыльская, по воскресеньям – в Пильну. Кроме того, до станции Металлист дополнительные составы будут отправляться ежедневно, кроме пятницы и субботы, а в обратном направлении – по рабочим дням.

Отметим, что пригородными поездами, курсирующими на Горьковской магистрали в границах Нижегородской области, в январе – ноябре 2024 года воспользовались 13,8 млн пассажиров. Это на 5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Пассажиры за 11 месяцев чаще всего отправлялись со станций Нижний Новгород-Московский – 4,6 млн человек (+5,2% к 2023 году), Дзержинск – 1,1 млн человек (+11,2%), Линда – 535,4 тыс. человек (+6,7%), Урень – 349,5 тыс. человек (+6,3%), Арзамас-2 – 334 тыс. человек (+15,1%), Варя – 266,4 тыс. человек (+0,4%), Правдинск – 257 тыс. человек (+18,5%).

Всю информацию о расписании поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.