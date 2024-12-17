Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» отправляется в рейс на Дальневосточной железной дороге

Передвижной клинико-диагностический центр (ПКДЦ) «Святой Пантелеймон» отправляется в рейс для оказания медицинских услуг на станциях БАМа в Хабаровском крае.

В мобильной поликлинике пациенты смогут сделать рентген, маммографию, УЗИ, пройти спирометрию и стресс-тесты, получить консультацию терапевта, эндокринолога, уролога, хирурга, педиатра и др.

Медицинский поезд, следуя по маршруту, будет работать на 10 станциях по графику (время местное):