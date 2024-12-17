Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» отправляется в рейс на Дальневосточной железной дороге

2024-12-17 09:26
Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» отправляется в рейс на Дальневосточной железной дороге
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Передвижной клинико-диагностический центр (ПКДЦ) «Святой Пантелеймон» отправляется в рейс для оказания медицинских услуг на станциях БАМа в Хабаровском крае.

В мобильной поликлинике пациенты смогут сделать рентген, маммографию, УЗИ, пройти спирометрию и стресс-тесты, получить консультацию терапевта, эндокринолога, уролога, хирурга, педиатра и др.

Медицинский поезд, следуя по маршруту, будет работать на 10 станциях по графику (время местное):

  • Тырма, 18 декабря, прием с 08:00 до 18:00;
  • Новый Ургал, 19-20 декабря, прием с 09:30 до 16:00;
  • Солони, 21 декабря, прием с 08:00 до 18:00;
  • Сулук, 22 декабря, прием с 08:00 до 18:00;
  • Джамку, 23 декабря, прием с 08:00 до 18:00;
  • Постышево, 24 декабря, прием с 08:00 до 18:00;
  • Эворон, 25 декабря, прием с 08:00 до 18:00;
  • Болен, 26 декабря, прием с 08:00 до 18:00;
  • Горин, 27 декабря, прием с 08:00 до 18:00;
  • Хурмули, 28 декабря, прием с 08:00 до 18:00, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru