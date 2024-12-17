Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» отправляется в рейс на Дальневосточной железной дороге

Передвижной клинико-диагностический центр (ПКДЦ) «Святой Пантелеймон» отправляется в рейс для оказания медицинских услуг на станциях БАМа в Хабаровском крае.
В мобильной поликлинике пациенты смогут сделать рентген, маммографию, УЗИ, пройти спирометрию и стресс-тесты, получить консультацию терапевта, эндокринолога, уролога, хирурга, педиатра и др.
Медицинский поезд, следуя по маршруту, будет работать на 10 станциях по графику (время местное):
- Тырма, 18 декабря, прием с 08:00 до 18:00;
- Новый Ургал, 19-20 декабря, прием с 09:30 до 16:00;
- Солони, 21 декабря, прием с 08:00 до 18:00;
- Сулук, 22 декабря, прием с 08:00 до 18:00;
- Джамку, 23 декабря, прием с 08:00 до 18:00;
- Постышево, 24 декабря, прием с 08:00 до 18:00;
- Эворон, 25 декабря, прием с 08:00 до 18:00;
- Болен, 26 декабря, прием с 08:00 до 18:00;
- Горин, 27 декабря, прием с 08:00 до 18:00;
- Хурмули, 28 декабря, прием с 08:00 до 18:00, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.