Современный зал ожидания для маломобильных пассажиров открылся на вокзале Ишим

09:12

Комфортное современное пространство, оснащенное всем необходимым для ожидания поезда маломобильными пассажирами, открылось на вокзале Ишим. Это первый в Тюменской области зал ожидания нового образца для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Специализированный зал Центра содействия мобильности (ЦСМ) ОАО «РЖД» укомплектован удобной мебелью, в том числе для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Предусмотрено место для зарядки электрического кресла-коляски. Для удобства слабослышащих пассажиров в зале установлено индукционное оборудование.

Для получения ситуационной помощи в зале ожидания предусмотрена кнопка вызова персонала, а оперативно узнать информацию или проконсультироваться со специалистом, в том числе на русском жестовом языке, пассажиры смогут в справочном видеотерминале. Для ориентирования слабовидящих граждан на территории вокзального комплекса разместили тактильно-контрастные указатели и пиктограммы.

Проект реализован РЖД в сотрудничестве с общественными объединениями инвалидов. Представители Всероссийского общества инвалидов и Всероссийского общества слепых, которые присутствовали на открытии, смогли удостовериться, что оснащение зала учитывает потребности разных категорий путешественников с особенностями здоровья.

СвЖД планомерно улучшает инфраструктуру и техническое оснащение вокзальных комплексов в целях повышения доступности и создания комфортных условий для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. В октябре 2024 года специализированный зал ЦСМ ОАО «РЖД» открылся на вокзале Екатеринбург. В 2025 году запланировано открытие современных залов ожидания для маломобильных пассажиров на вокзалах Тюмень, Ялуторовск, Ревда, Дружинино и Верх-Нейвинск, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.