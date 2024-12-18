Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Поезд № 11 Мурманск – Санкт-Петербург в 20:22 (мск) отправлен по маршруту

2024-12-18 20:35
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с происшествием на станции Княжая отсутствует напряжение в контактной сети. На место прибыл вспомогательный тепловоз. Он отбуксирует состав с пассажирами до ближайшей станции, откуда поезд продолжит движение на электротяге.

Также от станции Сегежа будет отправлен резервный состав для перевозки пассажиров по маршруту и с остановками, предусмотренными расписанием поезда № 11 Мурманск – Санкт-Петербург.

Железнодорожники приступили к восстановительным работам для возобновления движения через станцию Княжая.

Ожидаются задержки в движении пассажирских поездов:

  • № 69 Мурманск – Псков;
  • № 15 Мурманск – Москва;
  • № 16 Москва – Мурманск.

Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам.

Информация о задержках поступает пассажирам, ожидающим на станциях и вокзалах через смс-сообщения.

В РЖД создана «горячая линия» по вопросам, связанным с происшествием: -00-00, далее нажать 2 (звонок из любой точки России бесплатный).

