Поезд № 11 Мурманск – Санкт-Петербург в 20:22 (мск) отправлен по маршруту

В связи с происшествием на станции Княжая отсутствует напряжение в контактной сети. На место прибыл вспомогательный тепловоз. Он отбуксирует состав с пассажирами до ближайшей станции, откуда поезд продолжит движение на электротяге.
Также от станции Сегежа будет отправлен резервный состав для перевозки пассажиров по маршруту и с остановками, предусмотренными расписанием поезда № 11 Мурманск – Санкт-Петербург.
Железнодорожники приступили к восстановительным работам для возобновления движения через станцию Княжая.
Ожидаются задержки в движении пассажирских поездов:
Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам.
Информация о задержках поступает пассажирам, ожидающим на станциях и вокзалах через смс-сообщения.
В РЖД создана «горячая линия» по вопросам, связанным с происшествием:-00-00, далее нажать 2 (звонок из любой точки России бесплатный).