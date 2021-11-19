Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

ЖД – регионам: новые вокзалы, электрички, маршруты и сервисы

2021-11-19 15:52
ЖД – регионам: новые вокзалы, электрички, маршруты и сервисы
Генеральный директор – председатель правления ОАО «ЖД» Олег Белозёров выступил на заседании Совета Федерации и ответил на вопросы сенаторов. Доклад был посвящен особенностям работы железных дорог в непростой эпидемиологической ситуации, инициативам компании в пассажирском и грузовом сообщениях, экологическим и инвестиционным проектам, в том числе модернизации Восточного полигона.

Глава ЖД отметил, что обращения сенаторов в адрес компании затрагивают самые насущные вопросы и помогают оперативно находить положительные решения. В качестве примера он привел решение о льготном проезде в поездах дальнего следования для школьников старше 10 лет.

«В июне прошлого года приняты решения о льготном проезде: это скидка в размере 50% от установленного государством тарифа в поездах дальнего следования всех категорий. Сегодня по инициативе комитета по экономической политике прорабатывается вопрос законодательного регулирования бесплатного проезда в проездах пригородного сообщения детей в возрасте не старше 7 лет», – сказал Олег Белозёров.

Глава ЖД также выразил благодарность представителям регионов за конструктивное взаимодействие по организации новых пригородных маршрутов. В 2020-2021 годах по просьбе субъектов РФ было запущено 34 новых пригородных маршрута. По географии это 17 краев и областей, включая Амурскую, Псковскую, Волгоградскую, Иркутскую и Сахалинскую области, Забайкальский и Краснодарский края. Новый современный подвижной состав начал курсировать на территории 27 субъектов Федерации, включая Удмуртию, Башкортостан, Карелию, Кировскую, Ярославскую, Костромскую, Ивановскую, Новгородскую области, Алтайский и Приморский края.

«Поступление нового парка позволило в соответствии с потребностями субъектов Российской Федерации открыть новые маршруты Нижний Бестях – Тында, Нижний Бестях – Иркутск – Владивосток, Тюмень – Омск, Нижний Новгород – Кисловодск. Организовано движение двухэтажных поездов из Санкт-Петербурга до Анапы и Ярославля, из Москвы до Чебоксар. Совместно с машиностроителями представлена новая линейка вагонов», – рассказал Олег Белозёров.

По его словам, хороший импульс развития получил внутренний туризм. Это направление в 2021 году показало самую высокую динамику: пассажирам предложено более 20 туристических маршрутов, а флагманом стала Республика Карелия.

Продолжается и системная работа ОАО «ЖД» по модернизации пассажирской инфраструктуры. Только в текущем году уже обновлено 18 вокзалов в восьми субъектах, а также построены новые остановочные пункты. Глава ЖД привел в качестве примера строительство нового остановочного пункта Ржевский мемориал в Тверской области, ставшее вкладом компании в увековечение памяти защитников Родины.

Ведется создание безбарьерной среды на российских вокзалах. Теперь 100% вокзалов и остановочных пунктов российских железных дорог предоставляют бесплатную услугу сопровождения и помощи людям с особыми потребностями.

«С 20 мая этого года приобретение билетов этой категорией пассажиров на специальные места в вагонах поездов дальнего следования возможно без предъявления бумажных справок. До конца этого года планируем распространить данную технологию на пассажиров, пользующихся льготами федерального уровня, для проезда в пригородном сообщении», – сообщил Олег Белозёров.

