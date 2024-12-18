РЖД окажут помощь пострадавшим пассажирам поезда № 11 Мурманск – Санкт-Петербург

19:54

Госпитализированным пострадавшим предусматривается выплата по 1 млн рублей, обратившимся за медицинской помощью на месте – 500 тыс. рублей.

Всем пассажирам поезда вернут полную стоимость билетов и начислят по 20 тыс. бонусных баллов.

РЖД готовы предоставить возможность лечения и реабилитации пострадавшим пассажирам в своих медицинских учреждениях за счет компании.

Помимо этого, пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от компании АО «СОГАЗ». Узнать более подробную информацию можно по номеру телефона страховой компании: 8 (800) 333-08-88.