РЖД окажут помощь пострадавшим пассажирам поезда № 11 Мурманск – Санкт-Петербург

Госпитализированным пострадавшим предусматривается выплата по 1 млн рублей, обратившимся за медицинской помощью на месте – 500 тыс. рублей.
Всем пассажирам поезда вернут полную стоимость билетов и начислят побонусных баллов.
РЖД готовы предоставить возможность лечения и реабилитации пострадавшим пассажирам в своих медицинских учреждениях за счет компании.
Помимо этого, пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от компании АО «СОГАЗ». Узнать более подробную информацию можно по номеру телефона страховой компании:-08-88.