Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

О происшествии с пассажирским поездом № 11 Мурманск – Санкт-Петербург

2024-12-18 17:03
О происшествии с пассажирским поездом № 11 Мурманск – Санкт-Петербург
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 16:15 (мск) при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург (326 пассажиров) с вагонами грузового поезда.

По предварительной информации, с рельсов сошли 3 вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны.

Информация о пострадавших уточняется. Всем будет оказана необходимая помощь.

К месту происшествия вызваны оперативные службы. Движение на участке приостановлено.

Для ликвидации последствий схода направлены восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь.

Причины происшествия устанавливаются.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru