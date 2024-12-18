О происшествии с пассажирским поездом № 11 Мурманск – Санкт-Петербург

17:03

В 16:15 (мск) при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург (326 пассажиров) с вагонами грузового поезда.

По предварительной информации, с рельсов сошли 3 вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны.

Информация о пострадавших уточняется. Всем будет оказана необходимая помощь.

К месту происшествия вызваны оперативные службы. Движение на участке приостановлено.

Для ликвидации последствий схода направлены восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь.

Причины происшествия устанавливаются.