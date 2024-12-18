Горьковская железная дорога в 2024 году обновила 25 пригородных станций

12:40

Горьковская магистраль выполнила ремонтные работы на 25 объектах пригородной пассажирской инфраструктуры в 2024 году.

«Обновление пригородного комплекса проведено с целью улучшения условий пребывания пассажиров на вокзалах и станциях. В ходе работ применялись новые технологии, закуплено и установлено современное оборудование, благоустроены прилегающие территории. Обновление пассажирской инфраструктуры – одна из приоритетных задач на магистрали», – подчеркнул начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Так, в столице Татарстана на участке Казань – Аэропорт обновлены пассажирские платформы Вахитово, Березовая Роща, Комбинат, Юбилейная и Столбище. Здесь проведена замена покрытия пешеходных дорожек, ограждений, навесов, систем освещения, обновлены лавочки и урны, визуальная навигация. В рамках модернизации инфраструктуры на станции Аэропорт произведен ремонт траволатора, пассажирской платформы и павильона аэроэкспресса. Кроме того, заменены турникетные комплексы.

Обновлена пригородная инфраструктура в Нижегородской области, где завершились работы на станциях Сейма, Урень и Каменный Овраг. На объектах выполнен ремонт асфальтового покрытия и ограждений, а также устройств электроснабжения.

Во Владимирской области на станции Бутылицы обновлены здание вокзала и пассажирская платформа, благоустроена прилегающая территория. Кроме того, выполнен ремонт вокзала на станции Вековка и системы отопления здания на станции Вязники.

Обновлены пассажирские платформы и устройства электроснабжения на станции Чад в Пермском крае, где в конце июля Горьковская магистраль открыла новое пассажирское здание. В Кировской области в декабре открылось новое здания пригородного вокзала на станции Просница, а также произведен ремонт пешеходного моста на станции Оричи, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.