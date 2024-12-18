Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Поезд Деда Мороза и Снегурочки курсирует на Калининградской железной дороге 17 и 18 декабря

2024-12-18 11:47
Приятный сюрприз для детей из отдаленных городов Калининградской области организовали железнодорожники: 17 и 18 декабря на магистрали курсирует поезд с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Сказочные персонажи отправились в путешествие по городам области, чтобы поздравить юных жителей с наступающим Новым годом. Накануне Деда Мороза и Снегурочку встречали на станциях Гусева и Черняховска. 18 декабря они приедут в Полесск и Балтийск, где на привокзальных площадях вместе с ребятами зажгут новогоднюю елку, будут водить хороводы, петь песни и танцевать.

Поезд Деда Мороза и Снегурочки Калининградская железная дорога организует второй год подряд. В прошлом году главные герои праздника побывали только на станции Черняховск. После поступивших положительных откликов в этом году руководство магистрали при поддержке администраций муниципальных образований расширило географию курсирования новогоднего поезда, добавив еще 3 станции – Гусев, Полесск и Балтийск, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

