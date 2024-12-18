Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Сотрудники Забайкальской железной дороги провели профилактическую акцию на вокзале Читы

2024-12-18 11:21
Сотрудники Забайкальской железной дороги провели профилактическую акцию на вокзале Читы
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Забайкальской железной дороги совместно с коллегами из транспортной полиции и Читинской транспортной прокуратуры провели профилактическую акцию «Информдесант с Дедом Морозом» на станции Чита-2.

В первой части мероприятия учащиеся школы, расположенной вблизи от железной дороги, познакомились с правилами безопасного нахождения в зоне движения поездов непосредственно на перроне первого пути. Затем, уже в здании вокзала, ребята продемонстрировали свои знания в импровизированной тематической викторине. Участвовавшие в акции Дед Мороз и белый мишка наградили наиболее активных и подготовленных полезными сувенирами – брелоками, фонариками, подвесками-светооотражаителями, карманными календариками. Все призы будут напоминать о том, что железная дорога – не место для игр.

Информационный десант проходил в рамках цикла мероприятий «Путь твоей безопасности». Начиная с 6 декабря, организаторы проекта вели разъяснительную работу, приглашали школьников на экскурсии, устраивали рейды. Основной акцент был сделан на противодействии таким опасным увлечениям несовершеннолетних, как руфинг и зацепинг. В рамках мероприятия ребята обсудили плакаты, на которых их сверстники изобразили эти опасные явления.

Накануне школьных каникул Забайкальская магистраль напоминает, железная дорога является зоной повышенной опасности, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru