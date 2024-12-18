Сотрудники Забайкальской железной дороги провели профилактическую акцию на вокзале Читы

11:21

Сотрудники Забайкальской железной дороги совместно с коллегами из транспортной полиции и Читинской транспортной прокуратуры провели профилактическую акцию «Информдесант с Дедом Морозом» на станции Чита-2.

В первой части мероприятия учащиеся школы, расположенной вблизи от железной дороги, познакомились с правилами безопасного нахождения в зоне движения поездов непосредственно на перроне первого пути. Затем, уже в здании вокзала, ребята продемонстрировали свои знания в импровизированной тематической викторине. Участвовавшие в акции Дед Мороз и белый мишка наградили наиболее активных и подготовленных полезными сувенирами – брелоками, фонариками, подвесками-светооотражаителями, карманными календариками. Все призы будут напоминать о том, что железная дорога – не место для игр.

Информационный десант проходил в рамках цикла мероприятий «Путь твоей безопасности». Начиная с 6 декабря, организаторы проекта вели разъяснительную работу, приглашали школьников на экскурсии, устраивали рейды. Основной акцент был сделан на противодействии таким опасным увлечениям несовершеннолетних, как руфинг и зацепинг. В рамках мероприятия ребята обсудили плакаты, на которых их сверстники изобразили эти опасные явления.

Накануне школьных каникул Забайкальская магистраль напоминает, железная дорога является зоной повышенной опасности, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.