В Татарстане обсудили вопросы обеспечения безопасности на железнодорожных переездах

09:38

Повышение безопасности дорожного движения при пересечении железнодорожных путей в Республике Татарстан стало одной из главных тем для обсуждения на заседании Кабинета министров, которое состоялось в Казани.

Совещание прошло под председательством премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина. В мероприятии приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и заместитель начальника Горьковской железной дороги по территориальному управлению Александр Черемнов. В режиме видеосвязи были подключены главы муниципальных районов, председатели и члены муниципальных комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Участники отметили, что, несмотря на все принимаемые меры по улучшению ситуации с аварийностью на переездах, положение дел в этой сфере остается неблагополучным.

«С начала года в границах Горьковской железной дороги на территории Республики Татарстан допущено 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 8 человек. Во всех случаях причинами ДТП стали нарушения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей. В первую очередь, автомобилисты игнорируют запрещающие показания светофорной сигнализации», – подчеркнул Александр Черемнов.

В качестве одной из приоритетных задач заместитель начальника Горьковской магистрали вынес на рассмотрение предложение о необходимости строительства путепроводов над железнодорожными путями на участках с высоким уровнем интенсивности движения. Одним из таких мест является переезд на станции Дербышки, где произошло ДТП в начале 2024 года.

Также на повестку дня были внесены вопросы о реализации мер по повышению безопасности дорожного движения в Республике Татарстан, сокращению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.