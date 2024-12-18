Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Татарстане обсудили вопросы обеспечения безопасности на железнодорожных переездах

2024-12-18 09:38
В Татарстане обсудили вопросы обеспечения безопасности на железнодорожных переездах
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Повышение безопасности дорожного движения при пересечении железнодорожных путей в Республике Татарстан стало одной из главных тем для обсуждения на заседании Кабинета министров, которое состоялось в Казани.

Совещание прошло под председательством премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина. В мероприятии приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и заместитель начальника Горьковской железной дороги по территориальному управлению Александр Черемнов. В режиме видеосвязи были подключены главы муниципальных районов, председатели и члены муниципальных комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Участники отметили, что, несмотря на все принимаемые меры по улучшению ситуации с аварийностью на переездах, положение дел в этой сфере остается неблагополучным.

«С начала года в границах Горьковской железной дороги на территории Республики Татарстан допущено 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 8 человек. Во всех случаях причинами ДТП стали нарушения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей. В первую очередь, автомобилисты игнорируют запрещающие показания светофорной сигнализации», – подчеркнул Александр Черемнов.

В качестве одной из приоритетных задач заместитель начальника Горьковской магистрали вынес на рассмотрение предложение о необходимости строительства путепроводов над железнодорожными путями на участках с высоким уровнем интенсивности движения. Одним из таких мест является переезд на станции Дербышки, где произошло ДТП в начале 2024 года.

Также на повестку дня были внесены вопросы о реализации мер по повышению безопасности дорожного движения в Республике Татарстан, сокращению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru