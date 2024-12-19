Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Центр продажи услуг на Горьковской железной дороге за 11 месяцев 2024 года привлек 277 новых клиентов в сфере грузоперевозок

2024-12-19 15:26
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Центра продажи услуг ОАО «РЖД» на Горьковской железной дороге в январе – ноябре 2024 года смогли привлечь 277 новых клиентов в сфере грузовых перевозок. Это позволило дополнительно перевезти более 1 млн тонн грузов.

Кроме того, цифровой торговой площадкой «РЖД Маркет» за этот период начали пользоваться 48 предприятий, расположенных в границах магистрали. Всего клиентами площадки на данный момент являются 228 грузоотправителей и грузополучателей. «РЖД Маркет» помогает продавать, покупать различные товары и осуществлять их доставку железнодорожным транспортом. Он позволяет расширить рынок сбыта, оптимизировать бизнес-процессы, проводить безопасные и качественные сделки, а также сэкономить время и ресурсы клиентов.

Для повышения качества обслуживания клиентов в ОАО «РЖД» разработаны и активно функционируют цифровые сервисы в сфере грузовых перевозок. На ГЖД более 1,6 тыс. клиентов оформляют перевозочные документы с помощью автоматизированной системы (АС «ЭТРАН»). Кроме того, почти 1,9 тыс. пользователей услуг железнодорожного транспорта пользуются сервисом «Личный кабинет клиента ОАО «РЖД».

Центры продажи услуг ОАО «РЖД» в сфере грузовых перевозок развиваются на Горьковской железной дороге с 2017 года. Это многофункциональные офисы, объединяющие на одной площадке все ресурсы транспортно-логистических подразделений компании и работающие по принципу «одного окна». На Горьковской железной дороге действуют 8 центров продажи услуг в городах Нижний Новгород, Казань, Ижевск, Киров, Муром, Мураши, Арзамас и Шахунья, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

