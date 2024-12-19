На Северной железной дороге построен новый дом отдыха локомотивных бригад в Данилове Ярославской области

14:10

18 декабря в Данилове Ярославской области торжественно открыт дом отдыха локомотивных бригад – современный комплекс для комфортного пребывания машинистов и помощников машиниста между рейсами. В мероприятии участвовали губернатор Ярославской области Михаил Евраев, начальник СЖД Рашид Сайбаталов, представители местной администрации, железнодорожники и ветераны Северной магистрали.

«Труд машинистов уникален: эту профессию зачастую выбирают на всю жизнь, она является одной из самых интересных и ярких на железной дороге. Новый дом отдыха для локомотивных бригад будет способствовать не только улучшению условий их труда, но и повышению престижа и привлекательности профессии машиниста», – отметил начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

«Значительную часть своей жизни члены локомотивных бригад проводят в пути, и создание для них таких комфортных условий для отдыха в очередной раз свидетельствует о высокой социальной ответственности компании, – подчеркнул Михаил Евраев. – Это уже второй значимый объект, который РЖД и Северная железная дорога сдают на территории региона в 2024 году. Летом начал работу новый железнодорожный вокзал в Переславле-Залесском, сейчас открываем в Данилове современный дом отдыха локомотивных бригад, где создано более 50 рабочих мест. Впереди у нас серьезные планы по увеличению пассажирских перевозок, развитию вокзальной инфраструктуры, обновлению подвижного состава».

В трех зданиях общей площадью 6,5 тыс. кв. м размещены гостиничные номера, служебные помещения для предрейсовых инструктажей и осмотров, столовая, тренажерный зал, сауна с бассейном, зимний сад, кабинеты реабилитации, учебные классы для поддержания и развития профессиональных навыков, в том числе с использованием тренажеров виртуальной реальности. Комплексом для отдыха, подготовки к рейсам и повышения квалификации будут пользоваться до 150 человек в сутки – локомотивные бригады восьми депо из нескольких регионов: Ярославской, Вологодской, Костромской, Московской областей. Станция Данилов является крупным железнодорожным узлом, где происходит смена локомотивов и их бригад всех транзитных поездов.

Дом отдыха построен по инвестиционной программе РЖД для развития локомотивного комплекса компании и улучшения условий труда машинистов. С введением его в эксплуатацию на Северной магистрали будет обеспечена экономия 1,8 тыс. рабочих часов локомотивных бригад ежемесячно, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.