Железнодорожники Юго-Восточной магистрали провели профилактические акции для школьников

13:19

В преддверии зимних школьных каникул на ЮВЖД прошли мероприятия, направленные на профилактику травматизма несовершеннолетних в зоне движения поездов.

На вокзале станции Мичуринск-Уральский (Тамбовская область) железнодорожники совместно с транспортными полицейскими организовали для учащихся 4 классов МБОУ СОШ № 1 необычный урок безопасности. Сказочные персонажи, в роли которых выступили корпоративные волонтеры ЮВЖД, подготовили новогоднее представление и научили ребят правилам безопасного поведения в зоне движения поездов. Каждому ученику вручили тематические памятки, сувениры и сладкие призы.

В Лисках (Воронежская область) сотрудники магистрали и транспортной полиции напомнили учащимся 7 и 8 классов опорной школы ОАО «РЖД» № 17 им. Героя Советского Союза В. И. Ливенцева правила поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, а также наградили победителей творческого конкурса рисунков «Оставайся за линией безопасности».

В Воронеже преподаватели Юго-Восточного учебного центра профессиональных квалификаций совместно с полицейскими подготовили тренинг для учеников средней общеобразовательной школы № 5. Смоделировав ситуацию «человек на пути» на тренажере, имитирующем кабину машиниста локомотива, ребятам продемонстрировали, что, даже применив экстренное торможение, многотонный состав мгновенно остановить невозможно.

Подобные мероприятия проходят на всей территории Юго-Восточной железной дороги в рамках профилактической акции «Путь твоей безопасности», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.