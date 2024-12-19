Пассажирами туристических поездов в Татарстане и Удмуртии за 11 месяцев 2024 года стали более 10 тыс. человек

Пассажирами туристических поездов в Татарстане и Удмуртии за 11 месяцев 2024 года стали более 10 тыс. человек

13:13

Туристическими поездами пригородного сообщения АО «Содружество», курсирующими по Горьковской железной дороге в Татарстане и Удмуртии, в январе – ноябре 2024 года воспользовались более 10 тыс. пассажиров.

Самым высоким спросом пользуются мультимодальные туры в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск». Для гостей подготовлены несколько видов программ, тематических мероприятий и обзорных экскурсий. Такими турами за 11 месяцев воспользовались более 2,3 тыс. пассажиров.

Выбирая маршрут Казань – Арск – Кырлай, можно побывать на родине великого татарского поэта Габдуллы Тукая, а воспользовавшись туром Казань – Шемордан, можно посетить оздоровительный комплекс «Мингер» с уникальными природными достопримечательностями и широким спектром услуг для отдыха и восстановления здоровья.

Большой популярностью пользуется поездка в Кукмор, которая предполагает обзорную экскурсию по городу, а также посещение фабрики посуды и валяльно-войлочного производства, где создают знаменитые кукморские валенки. Жители и гости Татарстана также выбирают туры на пригородных поездах по маршрутам Казань – Камаево – «Иске Казан» и Казань – Васильево.

В рамках развития промышленного туризма в Удмуртской республике создан железнодорожный тур из Ижевска в Набережные Челны с посещением заводов и производств группы «Камаз». Также популярна поездка по маршруту Ижевск – Уром.

Всю информацию о расписании туристических поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.