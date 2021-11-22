Пассажиры поездов дальнего и пригородного сообщения смогут посетить Центр исторического наследия ЮУЖД со скидкой

14:09

С 23 ноября для пассажиров стоимость входного билета в центр составит 100 рублей. Для получения скидки необходимо предъявить билет на поезд или электричку в кассе Центра исторического наследия в печатном виде. Посетить музей со скидкой можно со вторника по субботу включительно с 10:00 до 18:00.

Кроме того, в связи с непростой эпидемической обстановкой для посещения Центра необходимо предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусном заболевании, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.