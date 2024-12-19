Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Передвижная выставка детских плакатов «Железная дорога БЕЗ ОПАСНОСТИ» начала работу на вокзале станции Забайкальск

2024-12-19 11:34
19 декабря на железнодорожном вокзале станции Забайкальск состоялось открытие выставки детских плакатов «Железная дорога БЕЗ ОПАСНОСТИ». Экспозиция составлена из 30 лучших работ прошедшего в этом году межрегионального конкурса ЗабЖД.

Железнодорожники пригласили на вернисаж школьников и пассажиров. После презентации тематических репродукций прошло обсуждение их содержания. Инспектор транспортной полиции провела информационное занятие по правилам нахождения в зоне движения поездов. Ребятам вручили памятки и тематические сувениры.

Также для юных жителей поселка была организована экскурсия по вокзальному комплексу. Открытие экспозиции завершило цикл мероприятий «Путь твоей безопасности», направленных на предупреждение таких опасных увлечений, как руфинг и зацепинг.

Железнодорожники рассчитывают, что выставка на вокзале станции, находящейся на границе с Китайской Народной Республикой, будет интересна и иностранным пассажирам, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

