В январе – ноябре 2024 года на Красноярской железной дороге во внутреннем сообщении отправлено 14 тыс. груженых контейнеров ДФЭ (TEU)

2024-12-19 11:22
В январе – ноябре 2024 года на КрасЖД во внутреннем сообщении отправлено 14 тыс. груженых контейнеров ДФЭ (TEU) с ростом на 3,9% к январю – ноябрю 2023 года.

Всего за 11 месяцев 2024 года во всех видах сообщения перевезено 205,9 тыс. контейнеров ДФЭ (TUE), что ниже результата аналогичного периода прошлого года на 5,8%.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, в январе – ноябре составило 141,6 тыс. ДФЭ (перевезено 2 млн 318 тыс. тонн грузов).

При этом отмечен рост перевозок в контейнерах:

  • цветных металлов – 25,3 тыс. ДФЭ (+14,2%);
  • строительных грузов – 2,5 тыс. (рост – в 2 раза);
  • продовольственных товаров – 2,5 тыс. (рост – в 3,2 раза);
  • метизов – 375 ДФЭ (+12,6%);
  • машин, станков, двигателей – 279 ДФЭ (+13%), сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.
