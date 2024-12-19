В январе – ноябре 2024 года на Красноярской железной дороге во внутреннем сообщении отправлено 14 тыс. груженых контейнеров ДФЭ (TEU)

В январе – ноябре 2024 года на КрасЖД во внутреннем сообщении отправлено 14 тыс. груженых контейнеров ДФЭ (TEU) с ростом на 3,9% к январю – ноябрю 2023 года.

Всего за 11 месяцев 2024 года во всех видах сообщения перевезено 205,9 тыс. контейнеров ДФЭ (TUE), что ниже результата аналогичного периода прошлого года на 5,8%.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, в январе – ноябре составило 141,6 тыс. ДФЭ (перевезено 2 млн 318 тыс. тонн грузов).

При этом отмечен рост перевозок в контейнерах: