В январе – ноябре 2024 года пассажиропоток на направлении Нижний Новгород – Моховые горы вырос почти на 76%

В январе – ноябре 2024 года пассажиропоток на направлении Нижний Новгород – Моховые горы вырос почти на 76%

09:46

Пассажирами пригородных электропоездов, курсирующих на Горьковской железной дороге по маршруту Нижний Новгород – Моховые горы, за 11 месяцев 2024 года стали более 472 тыс. человек. Это на 75,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Существенный рост пассажирских перевозок по данному направлению обусловлен тем, что на Горьковской магистрали были назначены дополнительные пригородные поезда в связи с началом ремонтных работ на старом Борском мосту. Кроме того, поездка на электричке сообщением Нижний Новгород – Моховые горы позволяет быстро и с комфортом добраться до места назначения, минуя пробки на автомобильных дорогах.

Добавим, что ГЖД продлила курсирование дополнительных пригородных электропоездов на этом направлении до 1 июня 2025 года.

Всю информацию о расписании поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.