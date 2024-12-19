Перевозки в рамках услуги «Грузовой экспресс» на Северо-Кавказской железной дороге в январе – ноябре текущего года выросли на четверть

Перевозки в рамках услуги «Грузовой экспресс» на Северо-Кавказской железной дороге в январе – ноябре текущего года выросли на четверть

09:35

За 11 месяцев текущего года в рамках предоставления услуги «Грузовой экспресс» со станций Северо-Кавказской железной дороги отправлено 636 тыс. тонн грузов. Это на 25,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В общей сложности, на СКЖД отправлено 320 «грузовых экспрессов». Они курсировали на направлениях Невинномысская (Ставропольский край) – Белореченская (Краснодарский край); Ростов-Товарный – Клещиха (Новосибирск); Кизил-Юрт (Дагестан) – Кутум (Астрахань), Кизил-Юрт – Астрахань-2; Ипатово, Дивное, Расшеватка (Ставропольский край) – Новороссийск; Волгодонская, Миллерово, Сальск, Зимовники, Ремонтная, (Ростовская область) – Новороссийск.

Среди перевезенных грузов – продовольственные товары, строительные грузы, зерно, промтовары, химические грузы.

Напомним, что услуга «Грузовой экспресс» заключается в резервировании вагонов в составе ускоренного маршрутного поезда с возможностью включения различного подвижного состава с грузом, который доставляется по расписанию, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.