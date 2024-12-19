Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки в рамках услуги «Грузовой экспресс» на Северо-Кавказской железной дороге в январе – ноябре текущего года выросли на четверть

2024-12-19 09:35
Перевозки в рамках услуги «Грузовой экспресс» на Северо-Кавказской железной дороге в январе – ноябре текущего года выросли на четверть
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За 11 месяцев текущего года в рамках предоставления услуги «Грузовой экспресс» со станций Северо-Кавказской железной дороги отправлено 636 тыс. тонн грузов. Это на 25,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В общей сложности, на СКЖД отправлено 320 «грузовых экспрессов». Они курсировали на направлениях Невинномысская (Ставропольский край) – Белореченская (Краснодарский край); Ростов-Товарный – Клещиха (Новосибирск); Кизил-Юрт (Дагестан) – Кутум (Астрахань), Кизил-Юрт – Астрахань-2; Ипатово, Дивное, Расшеватка (Ставропольский край) – Новороссийск; Волгодонская, Миллерово, Сальск, Зимовники, Ремонтная, (Ростовская область) – Новороссийск.

Среди перевезенных грузов – продовольственные товары, строительные грузы, зерно, промтовары, химические грузы.

Напомним, что услуга «Грузовой экспресс» заключается в резервировании вагонов в составе ускоренного маршрутного поезда с возможностью включения различного подвижного состава с грузом, который доставляется по расписанию, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru