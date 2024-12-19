Сообщение о еврооблигациях компании RZD Capital P.L.C.

09:22

Настоящее сообщение или содержащаяся в нем информация не являются офертой, предложением, приглашением делать оферты или предложения в отношении каких-либо ценных бумаг, в том числе продавать, обменивать, передавать или иным образом совершать сделки с ценными бумагами в Российской Федерации. Настоящее сообщение не представляет собой рекламу или предложение ценных бумаг. Распространение настоящего сообщения в некоторых юрисдикциях может быть ограничено, и лица, получившие его или имеющие к нему доступ, должны самостоятельно соблюдать применимые ограничения.

19 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

Об исполнении обязательств по еврооблигациям

Настоящее сообщение публикуется в дополнение к сообщению от 22 марта 2024, опубликованному по адресу: https://company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?id=292268.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее – РЖД или Компания) в качестве российского юридического лица, имеющего обязательства, связанные с иностранными облигациями, выпущенными компанией RZD Capital P.L.C. (далее – Еврооблигации), информирует об исполнении обязательств в отношении Еврооблигаций ISIN XS1701384494, с процентной ставкой 7,9%, срок погашения которых наступил в октябре 2024 года, в соответствии с решением подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 23 января 2024 года.

В соответствии с положениями Указа Президента Российской Федерации «О репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» от 5 июля 2022 года № 430, 18 октября 2024 года РЖД направило запрос в адрес Национального расчетного депозитария (НРД) на проведение идентификации держателей Еврооблигаций ISIN XS1701384494, права на которые учитываются на счетах депо НРД и российских депозитариев. На основании полученной от НРД информации РЖД осуществило перечисление соответствующих сумм купонного дохода и основной суммы долга. Выплата держателям Еврооблигаций была осуществлена со стороны НРД 30 – 31 октября 2024 года.

Также РЖД информирует о порядке исполнения платежей в соответствии с п. 11 указа Президента Российской Федерации от 19 марта 2024 года № 198 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с исполнением обязательств по некоторым ценным бумагам» (далее – Указ). Держатели Еврооблигаций, учет прав которых осуществляется иностранными депозитариями, вправе в течение 60 дней со дня исполнения РЖД своих обязательств по Еврооблигациям на дату фиксации списка держателей, направить в РЖД заявление об осуществлении выплаты с приложением подтверждающих документов в соответствии с п. 11 Указа. Форма заявления (Приложение 1) и перечень документов, необходимых для определения налогового статуса держателя (Приложение 2), прилагаются к данному пресс-релизу. Перечень документов, подтверждающих требования держателей Еврооблигаций, установлен решением Совета директоров Банка России от 12.04.2024 года «О перечне сведений, которые должны содержаться в заявлении об осуществлении выплат по еврооблигациям, с которыми связаны обязательства российского юридического лица, и перечне документов, подтверждающих заявленные держателем еврооблигаций требования» (https://www.cbr.ru/rbr/dir_decisions/rsd_2024-04-12_34_02/). Даты фиксации списка держателей еврооблигаций на 2025 год приведены в Приложении 3 к настоящему пресс-релизу.

Прием документов осуществляется в офисе РЖД по адресу 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1 в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (в пятницу – до 16:45). Документы должны быть переданы с приложением описи и с указанием «Вниманию Департамента корпоративных финансов».

РЖД принимает решение о выплате или отказе в осуществлении выплаты в порядке, изложенном в Указе и применимом законодательстве, на основании заключения привлеченного Депозитария-верификатора по результатам проверки всех документов и в отсутствии ограничений на совершение расчетов (операций) или прав у обратившегося за выплатой лица. Компания оставляет за собой право не принять и/или не удовлетворить заявление держателя Еврооблигаций при несоответствии документов/сведений требованиям решения Совета директоров Банка России от 12.04.2024 года «О перечне сведений, которые должны содержаться в заявлении об осуществлении выплат по еврооблигациям, с которыми связаны обязательства российского юридического лица, и перечне документов, подтверждающих заявленные держателем еврооблигаций требования», иным правовым актам, регулирующим исполнение Указа или порядок совершения операций с Еврооблигациями и правами на них, включая, но не ограничиваясь, причинами, которые не позволят должным образом удостовериться в факте владения Еврооблигациями держателем со стороны РЖД или Депозитария-верификатора или при наличии обоснованных сомнений в наличии прав или законности совершения операций.

Приложение 1. Форма заявления об осуществлении выплат по еврооблигациям[DOCX, 102.5 кБ]

Приложение 2. Перечень сведений (документов),необходимых для удержания налога[DOCX, 22.6 кБ]

Приложение 3. Даты фиксации списка держателей еврооблигаций на 2025 год[DOCX, 12.6 кБ]