Школьники Красноярска и Дивногорска совершили путешествие на «Сказочном экспрессе» Красноярской железной дороги

13:24

В предновогодний спецрейс отправилась светящаяся городская электричка – она совершила поездку по маршруту Красноярск – Дивногорск – Красноярск в рамках образовательного проекта КрасЖД «Сказочный экспресс».

Это детский спектакль о правилах безопасного поведения на железной дороге для юных красноярцев, поставленный в необычном формате – «театр в вагоне».

Пассажирами экспресса, украшенного праздничной иллюминацией, стали более 250 учащихся младших классов из красноярских школ №№ 55, 86, 90, 3 и дивногорской гимназии № 10, расположенных рядом с путями.

Приключения юных путешественников начались на станции Енисей. Здесь, во время остановки поезда, в вагоны вошли актеры в костюмах персонажей знаменитой новогодней сказки «Щелкунчик и Мышиный король».

В пути до Дивногорска ее герои показали детям необычное театральное представление – спектакль о правилах безопасного поведения на железной дороге. В игровой форме им напомнили, почему поезд не может остановиться мгновенно, какую опасность таят в себе электрические провода над путями, почему нельзя залезать под вагоны и на вагоны, и зачем снимать наушники, подходя к железной дороге.

Чтобы школьники лучше усвоили правила, машинисты экспресса провели для них экскурсию по станции Дивногорск: показали, как устроен вокзал, что такое современные пешеходные переходы, виадуки, ограничительные линии на платформах и как выбирать самый безопасный маршрут для перехода через пути.

Финалом путешествия на «Сказочном экспрессе» стало появление Деда Мороза и Снегурочки. Они повторили вместе с детьми все правила безопасности, поздравили их с наступающим Новым годом и вручили подарки.

Напомним: впервые детский образовательный проект по безопасности на железной дороге «Сказочный экспресс» состоялся на Красноярской магистрали в 2022 году.

Это не единственная профилактическая акция КрасЖД, направленная на снижение детского травматизма на объектах инфраструктуры. Так, в текущем году на магистрали стартовал образовательный проект «Без фокусов!» – научное шоу, в котором правила поведения на железной дороге детям помогают изучать с помощью законов физики и химии. В Центре безопасного движения Красноярска действует собственная интерактивная площадка КрасЖД для школьников. На сайте дороги постоянно обновляется специальная страничка для учителей и родителей – «Азбука детской безопасности», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.