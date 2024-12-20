На 4 вокзалах Юго-Восточной железной дороги появилась система удаленного управления

09:25

Железнодорожные вокзалы на станциях Колодезная, Давыдовка, Митрофановка (Воронежская область) и Никольское (Тамбовская область) оборудовали автоматизированной системой удаленного управления. Она позволяет осуществлять круглосуточное видеонаблюдение, контроль за входными группами, пожарной безопасностью и оптимальным температурным режимом внутри помещения.

Мониторинг и управление основными процессами осуществляется из диспетчерского центра. Диспетчер может дистанционно корректировать режим освещения, оперативно выносить изменения расписания движения поездов на информационное табло, транслировать звуковые объявления, а также оказывать пассажирам необходимую консультацию с помощью аудиосвязи.

Автоматизированная система удаленного управления внедряется преимущественно на малодеятельных вокзалах, где отсутствует дежурный персонал. На Юго-Восточной железной дороге ее установка началась в 2023 году: такой сервис стал доступен на остановочном пункте Западный Поселок и станции Семилуки (Воронежская область). В следующем году аналогичные системы планируется внедрить еще на 7 вокзалах магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.