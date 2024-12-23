Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Железнодорожники оборудовали профориентационный класс в лицее в Костроме

2024-12-23 14:57
Железнодорожники оборудовали профориентационный класс в лицее в Костроме
Северная железная дорога оборудовала профориентационный класс в лицее № 34 города Костромы. Специализированная аудитория РЖД приняла первых учеников 23 декабря. Один из кабинетов образовательного учреждения оснащен настенной интерактивной панелью, новым оборудованием и приборами, 3D-принтером, мебелью. Помимо уроков по физике, математике, информатике, в классе будут проводиться профориентационные занятия: ученики познакомятся с работой железнодорожников, узнают о том, какие специальности востребованы в компании, где можно получить профильное образование.

Костромской лицей – одно из четырех общеобразовательных учреждений на полигоне Северной магистрали, в котором функционируют железнодорожные специализированные классы, созданные при поддержке ОАО «РЖД». В них обучаются старшеклассники (9 – 11 классы). Подобные классы созданы также в школах в Архангельске, Вологде и Котласе.

Сотрудничество со школами позволяет планомерно организовывать целевое обучение, практику и последующее трудоустройство.

В этом году железнодорожники оказали помощь в организации аудиторий для профориентации в средней школе № 15 поселка Кулой, а также в школе поселка Коноша Архангельской области, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

