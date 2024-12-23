Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Между Нижним Новгородом и Арзамасом будет курсировать новогодний ретропоезд

2024-12-23 14:11
Между Нижним Новгородом и Арзамасом будет курсировать новогодний ретропоезд
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Новогодний туристический ретропоезд на паровой тяге сообщением Нижний Новгород – Арзамас будет курсировать по Горьковской железной дороге в праздничные дни декабря и января.

Тематический состав № 6901/6902 будет отправляться из столицы Приволжья 29 и 30 декабря 2024 года, а также со 2 по 8 января 2025 года в 10:45 и прибывать на ст. Арзамас-2 в 12:55. В обратном направлении поезд отправится в эти же дни со станции Арзамас-1 в 17:25 и прибудет в Нижний Новгород в 19:50.

«Подобный поезд у нас уже курсировал в прошлом зимнем сезоне. Тогда он был очень популярен среди нижегородцев и гостей города и перевез 3,3 тыс. человек. В новом сезоне мы решили возобновить эту традицию. В его состав входит легендарный паровоз П36, которому нижегородцы присвоили народное название «Горыныч», и новые комфортабельные вагоны», – отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Добавим, что вагоны оборудованы современными системами кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, системой автоматических сдвижных дверей с сенсорным управлением. Кресла оснащены регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

Туристы смогут насладиться красотами заснеженного старинного города и его уникальными достопримечательностями, такими как дом-музей А. М. Горького и историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Билеты на ретропоезд можно приобрести в приложении «РЖД Пассажирам» и в пригородных кассах.

Всю информацию о расписании туристических поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

