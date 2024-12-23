Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Куйбышевской железной дороге усилена профилактическая работа по предупреждению транспортных происшествий

2024-12-23 12:14
На Куйбышевской железной дороге усилена профилактическая работа по предупреждению транспортных происшествий
С целью формирования культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, профилактики и предупреждения транспортных происшествий в зоне движения поездов работники КбшЖД усилили профилактическую работу с гражданами, в том числе с несовершеннолетними. Акция «Путь твоей безопасности» прошла на всем полигоне дороги с 5 по 19 декабря 2024 года.

Основная цель мероприятий – исключить случаи травматизма среди детей и подростков. Крайнюю обеспокоенность у железнодорожников вызывает рост травматизма среди этой категории в 2024 году. Так, за 11 месяцев 2024 года зафиксировано 11 случаев, что на 5 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В преддверии зимних школьных каникул сотрудники Куйбышевской магистрали развернули усиленную информационно-разъяснительную работу во всех регионах дороги. Профилактические мероприятия прошли более чем в 1 тыс. школ и детских садов. Особое внимание уделяется тем учреждениям, которые находятся вблизи стальной магистрали.

В ходе тематических встреч сотрудники дороги используют видеоролики и буклеты. Кроме того, ребят приглашают в учебные центры КбшЖД, где при помощи специальных тренажеров они знакомятся с работой машинистов и особенностями движения поезда.

Кроме того, железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции проводят рейды в местах массового нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Куйбышевская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного нахождения на железнодорожной инфраструктуре. Родителям и педагогам необходимо регулярно напоминать детям о необходимости переходить пути только в определенных для этого местах, снимать капюшоны и не использовать наушники во время пересечения железной дороги, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

