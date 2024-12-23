На Дальневосточной железной дороге подведены итоги работы в 2024 году

10:56

Итоги работы Дальневосточной железной дороги в 2024 году и планы развития представили руководители магистрали на встрече с депутатами Законодательной думы Хабаровского края.

«Мы возобновляем традицию проведения Дня ДВЖД в законодательных органах субъектов. Хабаровский край для нас – важнейший партнер: в регионе трудится большая часть коллектива, мы являемся крупнейшим налогоплательщиком: только за 11 месяцев 2024 года перечислено в бюджет более 6,5 млрд рублей. При этом мы проводим активную социальную политику, оказываем благотворительную помощь медицинским учреждениям, школам, детским садам в отдаленных поселках. Также на нашей дороге работает современный медицинский поезд «Святой Пантелеймон», где можно получить консультацию врачей и пройти необходимые исследования. Нам важно, чтобы железнодорожники и их семьи трудились и жили в комфортных условиях», – отметил в ходе мероприятия начальник Дальневосточной магистрали Евгений Вейде.

На территории края реализуется большая строительная кампания – укладывают вторые пути на восточном участке БАМа, модернизируются станции и разъезды. Объем инвестиционной программы в 2024 году превышает 210 млрд рублей. Это не только дает рост промышленности и экономики региона, но и создает дополнительные рабочие места.

Одно из важнейших направлений совместной работы – обновление пассажирского комплекса. Для комфорта путешествий в 2024 году поставлены современные вагоны в поезда дальнего следования № 627/628 «Юность» Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре и № 5/6 «Океан» Хабаровск — Владивосток. Пригородный подвижной состав пополнился современными электропоездами – поставлено 2 ЭП3Д.

В декабре 2024 года был открыт транспортно-пересадочный узел в Комсомольске-на-Амуре. Он объединил железнодорожное и автобусное сообщение, чтобы пассажирам было максимально удобно совершать поездки по краю, в том числе к известным туристическим объектам региона.

Продолжается реконструкция вокзальных комплексов в Новом Ургале и Ванино, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.