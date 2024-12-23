Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Дальневосточной железной дороге подведены итоги работы в 2024 году

2024-12-23 10:56
На Дальневосточной железной дороге подведены итоги работы в 2024 году
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Итоги работы Дальневосточной железной дороги в 2024 году и планы развития представили руководители магистрали на встрече с депутатами Законодательной думы Хабаровского края.

«Мы возобновляем традицию проведения Дня ДВЖД в законодательных органах субъектов. Хабаровский край для нас – важнейший партнер: в регионе трудится большая часть коллектива, мы являемся крупнейшим налогоплательщиком: только за 11 месяцев 2024 года перечислено в бюджет более 6,5 млрд рублей. При этом мы проводим активную социальную политику, оказываем благотворительную помощь медицинским учреждениям, школам, детским садам в отдаленных поселках. Также на нашей дороге работает современный медицинский поезд «Святой Пантелеймон», где можно получить консультацию врачей и пройти необходимые исследования. Нам важно, чтобы железнодорожники и их семьи трудились и жили в комфортных условиях», – отметил в ходе мероприятия начальник Дальневосточной магистрали Евгений Вейде.

На территории края реализуется большая строительная кампания – укладывают вторые пути на восточном участке БАМа, модернизируются станции и разъезды. Объем инвестиционной программы в 2024 году превышает 210 млрд рублей. Это не только дает рост промышленности и экономики региона, но и создает дополнительные рабочие места.

Одно из важнейших направлений совместной работы – обновление пассажирского комплекса. Для комфорта путешествий в 2024 году поставлены современные вагоны в поезда дальнего следования № 627/628 «Юность» Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре и № 5/6 «Океан» Хабаровск — Владивосток. Пригородный подвижной состав пополнился современными электропоездами – поставлено 2 ЭП3Д.

В декабре 2024 года был открыт транспортно-пересадочный узел в Комсомольске-на-Амуре. Он объединил железнодорожное и автобусное сообщение, чтобы пассажирам было максимально удобно совершать поездки по краю, в том числе к известным туристическим объектам региона.

Продолжается реконструкция вокзальных комплексов в Новом Ургале и Ванино, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru