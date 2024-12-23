Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Поезд Деда Мороза в Челябинске посетили 12,6 тыс. человек

2024-12-23 10:48
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Поезд Деда Мороза прибыл в Челябинскую область. Первыми новогоднего волшебника встретили на вокзале Челябинск, куда состав приехал 22 декабря. На праздник пришли 12,6 тыс. жителей.

На перроне для всех гостей мероприятия прошла праздничная развлекательная программа с участием артистов и аниматоров. Гости смогли сделать памятные фото на фоне паровоза и ярких вагонов, посетить вагон-лавку с северными сувенирами, фотокупе и вагон-ресторан, отправить письмо Деду Морозу.

23 декабря поезд побывает еще в двух городах Челябинской области. Утром он прибыл в Карталы с короткой программой, а после обеда сделает остановку в Магнитогорске. Далее поезд отправится в Стерлитамак, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

