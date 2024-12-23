Новогодняя «Ласточка» будет курсировать на Калининградской железной дороге в праздничные дни

10:33

В праздничные дни с 28 по 31 декабря 2024 года и со 2 по 5 января 2025 года на Калининградской железной дороге будет курсировать новогодняя «Ласточка» в сообщении Калининград – Светлогорск через Зеленоградск.

Вагоны электропоезда оформят в праздничной стилистике. Перед отправлением на Южном вокзале пассажиров будут встречать Дед Мороз и Снегурочка, в пути сказочные персонажи проведут анимационную программу с подарками и сувенирами для самых активных и маленьких участников.

Новогодняя «Ласточка» будет отправляться от Южного вокзала в 10:15 и прибывать на станцию Зеленоградск-Новый в 11:02. В 11:29 электропоезд проследует до станции Светлогорск-2. Обратно из Светлогорска он отправится в 12:24 и прибудет в Зеленоградск в 13:03. Время отправления из Зеленоградска в Калининград – 13:16.

Добавим, что «Ласточка» будет курсировать по расписанию пригородных поездов №№ 6805/6953 и 6954/6806. Оформить проездные документы можно любым удобным способом: в билетных пригородных кассах, терминалах самообслуживания, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, а также в мобильном приложении «ПроТранспорт+» при совершении поездки на Зеленоградском направлении.

Курсирование новогодней «Ласточки» Калининградская пригородная пассажирская компания, Калининградская железная дорога и Министерство по культуре и туризму области организуют второй год подряд. В период с 27 декабря 2023 года по 3 января 2024 года праздничный поезд перевез 6,9 тыс. жителей и гостей янтарного края. Более 1 тыс. юных пассажиров получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.