Туристический поезд «Портал в Тургутуй 2.0» совершил поездку на высшую точку Транссиба

09:55

Специальный туристический поезд ЗабЖД совершил поездку на высшую точку Транссиба: по стальной магистрали он отправился от станции Чита-2 до станции Тургутуй. Организатором поездки выступила Забайкальская пригородная пассажирская компания.

Более 200 пассажиров провели в пути около 1,5 часов. Специалисты Русского географического общества рассказали туристам об одной из главных природных достопримечательностей Забайкальского края – «великом водоразделе» Евразийского континента. После прибытия участники экспедиции совершили пешую прогулку к главной точке маршрута.

В пути следования состоялся фестиваль авторской песни с участием известных забайкальских исполнителей. После этого для пассажиров туристического поезда организаторы провели музыкальную викторину. Завершилась поездка большой новогодней шоу-программой с Дедом Морозом и Снегурочкой, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.