Свердловская железная дорога по итогам ремонтной кампании 2024 года обновила более 430 км пути

В 2024 году свердловские железнодорожники обновили всеми видами ремонта 431,7 км пути на Транссибе и рокадных направлениях – в Свердловской и Тюменской областях, ХМАО – Югре, ЯНАО и в Пермском крае, а также заменили 234 стрелочных перевода. Активный сезон путевых работ продолжался с апреля до конца ноября. Плановый ремонт позволяет повысить безопасность и надежность инфраструктуры, увеличить разрешенные скорости движения на ряде обновленных участков для пассажирских поездов до 120 км/ч, для грузовых – до 80 км/ч.

Капитальный ремонт пути, который предусматривает полный цикл мероприятий – очистку и выравнивание земляного полотна, замену рельсошпальной решетки, выполнен на участках общей протяженностью 283,4 км, в том числе на 69 км впервые уложен бесстыковой «бархатный» путь. Это перегоны Аппаратная – Березит, Ляля – Богословский, Лая – Сан-Донато, Теплая Гора – Усть-Тискос, Пермь-1 – Балмошная, Ягенетта – Нарат, Игль – Пыть-Ях. В итоге протяженность бесстыкового пути на СвЖД увеличилась до 71,5% всех главных путей.

Замена шпал, рельсов и скреплений, очистка щебеночного балласта и выправка пути проведена на участках общей протяженностью 119,3 км. В рамках планово-профилактических работ обновлено 29 км пути.

В сезон путевых работ на магистрали проводится также ремонт инженерных сооружений (мостов, путепроводов, водопропускных труб, водоотводов). В 2024 году обновлено 7 объектов. Проведена замена пролетных строений железнодорожных мостов на перегонах Березники-Сортировочные – Заполье-Уральское, Бойцы – Билимбай и станции Вогулка, а также замена элементов железнодорожного моста на перегоне Сылва – Комарихинская.

Выполнен капитальный ремонт металлических мостов через реку Ляля на перегоне Ляля – Богословский, через реку Моховая на перегоне Сурмятин – Вач-Ягун и через реку Большой Балык на перегоне Игль – Пыть-Ях. Во время ремонта уложены современные железобетонные плиты безбалластного мостового полотна. Начата установка железобетонных плит безбалластного мостового полотна на мосту через реку Тобол на перегоне Ялуторовск – Заводоуковская. Работы будут продолжены летом 2025 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.