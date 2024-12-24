Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Поезд Деда Мороза остановится в Дзержинске 2 января 2025 года

2024-12-24 15:19
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Дед Мороз прибудет в Дзержинск на праздничном поезде 2 января 2025 года. Состав будет ждать местных жителей и гостей на вокзале с 08:45 до 13:00.

«Поезд Деда Мороза» – это уникальный проект ОАО «РЖД», в рамках которого главный волшебник страны путешествует по российским городам с развлекательной программой на праздничном поезде. Железнодорожники специально его подготовили для комфортного передвижения Деда Мороза и его команды по всей стране.

Жителей и гостей Дзержинска будут ждать вагоны «Резиденция Деда Мороза», «Сказочная деревня», «Сцена», «Кукольный театр», Лавка с сувенирами. Во главе состава – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.

Гостей праздника ждет развлекательная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. Для обладателей билетов запланирована отдельная программа, включающая встречу с Дедом Морозом в поезде, чаепитие и подарки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

