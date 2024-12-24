Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В рамках акции «Путь твоей безопасности» на Горьковской железной дороге организовано более 1,5 тыс. рейдов

2024-12-24 13:08
Сотрудники Горьковской магистрали совместно с подразделениями Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу организовали 1565 профилактических рейдов на станциях и перегонах по выявлению нарушителей правил поведения на железной дороге.

Акция «Путь твоей безопасности» проходила на всей сети ОАО «РЖД» с 5 по 19 декабря 2024 года. Ее цель – формирование культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта у детей и подростков, а также предупреждение несанкционированного нахождения граждан на инженерных сооружениях (руфинга) и проезда снаружи подвижного состава (зацепинга).

Железнодорожники провели ряд разъяснительных и профилактических мероприятий, в ходе которых напомнили детям, подросткам и взрослым правила безопасного поведения на транспорте, раздали памятки и буклеты. В рамках акции более 24 тыс. детей и их родителей прослушали 2 тыс. лекций и бесед о правилах поведения на железной дороге.

Кроме того, в учебных заведениях и учреждениях дополнительного образования, расположенных вблизи железной дороги, распространялись печатные и электронные информационные материалы о правилах поведения на железной дороге, а также транслировались тематические видеоролики.

Напомним: на Горьковской железной дороге систематически проводится профилактическая работа по профилактике непроизводственного травматизма. Горьковская магистраль призывает взрослых разъяснять детям правила безопасности и быть максимально бдительными на объектах железной дороги, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

