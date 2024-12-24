Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки грузов со станций Северо-Кавказской железной дороги в порты Азово-Черноморского бассейна в январе – ноябре 2024 года выросли на 1,3%

2024-12-24 11:11
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За 11 месяцев текущего года в адрес портов Азово-Черноморского бассейна со станций Северо-Кавказской железной дороги было направлено 20,8 млн тонн экспортных грузов. Это на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основной объем погрузки пришелся на нефть и нефтепродукты (62,1%), зерно (17,3%) и минеральные удобрения (8,4%).

В связи с тенденцией роста экспортных перевозок нефтеналивных грузов наибольшее увеличение грузопотока отмечено в направлении припортовых станций Новороссийск и Грушевая (+5,3% и +42,8% соответственно).

Отметим, что в настоящее время на Северо-Кавказской железной дороге продолжается реализация проекта, направленного на развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

