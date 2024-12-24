Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пригородные поезда на Калининградской магистрали с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года будут курсировать по расписанию выходного и праздничного дня

2024-12-24 10:17
В период новогодних каникул с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года все пригородные поезда на Калининградской магистрали будут курсировать по расписанию выходного и праздничного дня.

На Светлогорском направлении:

  • пригородные поезда будут отправляться с Южного вокзала в 06:18, 07:41, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:03, 17:40, 18:41, с Северного вокзала – в 16:44;
  • из Светлогорска электропоезда будут отправляться в 07:39, 08:57, 11:37, 12:38, 13:39, 15:16, 15:40, 16:42, 17:51, 18:54 и 19:57;

на Зеленоградском направлении:

  • пригородные поезда будут отправляться с Южного вокзала в 06:37, 08:00, 10:15, 11:12, 12:16, 14:17, 16:18, 17:15, 17:55, 18:49 и 19:55;
  • из Зеленоградска – в 07:45, 09:07, 11:15, 12:12, 13:16, 15:17, 15:51, 17:18, 18:56, 20:03 и 21:03;

на Багратионовском направлении:

  • рельсовый автобус будет курсировать 28, 29, 30, 31 декабря 2024 года и 2, 4, 6, 8 января 2025 года. Отправление с Южного вокзала – в 08:10, из Багратионовска – в 14:15;

на Мамоновском направлении:

  • рельсовый автобус будет курсировать 28, 29, 30, 31 декабря 2024 года и 2, 4, 6, 8 января 2025 года. Отправление с Южного вокзала – в 10:25, из Мамоново – в 16:20;

на Советском направлении:

  • утренний пригородный поезд, отправляющийся со станции Советск в 06:20, будет курсировать 28 и 29 декабря. Вечерний поезд из Калининграда будет курсировать 28 декабря и 8 января (отправлением в 18:21).

Также 8 января 2025 года назначается вечерний поезд сообщением Советск – Калининград (отправление из Советска в 17:54).

28 декабря 2024 года пригородные поезда будут курсировать согласно расписанию рабочего дня.

Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

