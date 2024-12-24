Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Открыто движение на железнодорожной путепроводной развязке Волочаевка-1 – пост Тунгусский на Транссибе

2024-12-24 10:06
Открыто движение на железнодорожной путепроводной развязке Волочаевка-1 – пост Тунгусский на Транссибе
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Дальневосточной железной дороге после переключения на новую цифровую систему управления открыто движение по путепроводной развязке на перегоне Волочаевка-1 – пост Тунгусский в Еврейской автономной области. Проект реализован в рамках программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов.

Путепровод необходим для разведения транспортных потоков, следующих по Транссибу в восточном направлении от станции Волочаевка-1 с поворотом к БАМу на линию Волочаевка-2 – Комсомольск-на-Амуре, и в западном направлении от Хабаровска в сторону Волочаевки-1.

Для разъезда поездов в разных уровнях возведен трехпролетный железнодорожный мост длиной более 100 м, уложено 4 км путей. Земляное полотно поднято на высоту до 12 м, всего переработано более 420 тыс. кубометров грунта. В районе транспортной развязки продолжается предусмотренное проектом строительство новой пассажирской платформы для пригородных поездов.

Ввод в строй путепровода значительно повысит пропускную способность на этом участке Транссиба, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru