Открыто движение на железнодорожной путепроводной развязке Волочаевка-1 – пост Тунгусский на Транссибе

10:06

На Дальневосточной железной дороге после переключения на новую цифровую систему управления открыто движение по путепроводной развязке на перегоне Волочаевка-1 – пост Тунгусский в Еврейской автономной области. Проект реализован в рамках программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов.

Путепровод необходим для разведения транспортных потоков, следующих по Транссибу в восточном направлении от станции Волочаевка-1 с поворотом к БАМу на линию Волочаевка-2 – Комсомольск-на-Амуре, и в западном направлении от Хабаровска в сторону Волочаевки-1.

Для разъезда поездов в разных уровнях возведен трехпролетный железнодорожный мост длиной более 100 м, уложено 4 км путей. Земляное полотно поднято на высоту до 12 м, всего переработано более 420 тыс. кубометров грунта. В районе транспортной развязки продолжается предусмотренное проектом строительство новой пассажирской платформы для пригородных поездов.

Ввод в строй путепровода значительно повысит пропускную способность на этом участке Транссиба, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.