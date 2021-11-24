Реверсивное движение поездов откроется между Белорусским и Савеловским вокзалами до конца года

Реверсивное движение поездов откроется между Белорусским и Савеловским вокзалами до конца года

11:25

Реверсивное движение поездов откроется на соединительной ветви между Белорусским и Савеловским вокзалами в декабре для укладки двух дополнительных путей для МЦД-4. Таким образом, количество главных путей на данном участке будет увеличено до четырех.

На период строительства на месте одноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе ул. 5-я Ямского поля установят временный мост, который впоследствии заменит новый надземный пешеходный переход.

В настоящее время завершаются работы по подготовке железнодорожной инфраструктуры к пропуску пригородных поездов, в том числе МЦД-1, по одному пути в обе стороны. На Белорусском вокзале уложены 4 стрелочных перевода, а также установлено дополнительное оборудование, необходимое для управления движением в автоматическом режиме. Параллельно ведутся подготовительные работы для возведения подпорных стен.

После перевода движения железнодорожники сформируют земляное полотно для укладки дополнительных путей. Всего планируется уложить 15 км путей и 57 стрелочных переводов. Поскольку строительство ведется в условиях плотной городской застройки, пути будут укладываться на специальные виброизолирующие маты, а вдоль линии появятся шумозащитные экраны. Исторический облик Тверского автомобильного путепровода, находящегося в зоне строительства, будет сохранен, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.