Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Реверсивное движение поездов откроется между Белорусским и Савеловским вокзалами до конца года

2021-11-24 11:25
Реверсивное движение поездов откроется между Белорусским и Савеловским вокзалами до конца года
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Реверсивное движение поездов откроется на соединительной ветви между Белорусским и Савеловским вокзалами в декабре для укладки двух дополнительных путей для МЦД-4. Таким образом, количество главных путей на данном участке будет увеличено до четырех.

На период строительства на месте одноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе ул. 5-я Ямского поля установят временный мост, который впоследствии заменит новый надземный пешеходный переход.

В настоящее время завершаются работы по подготовке железнодорожной инфраструктуры к пропуску пригородных поездов, в том числе МЦД-1, по одному пути в обе стороны. На Белорусском вокзале уложены 4 стрелочных перевода, а также установлено дополнительное оборудование, необходимое для управления движением в автоматическом режиме. Параллельно ведутся подготовительные работы для возведения подпорных стен.

После перевода движения железнодорожники сформируют земляное полотно для укладки дополнительных путей. Всего планируется уложить 15 км путей и 57 стрелочных переводов. Поскольку строительство ведется в условиях плотной городской застройки, пути будут укладываться на специальные виброизолирующие маты, а вдоль линии появятся шумозащитные экраны. Исторический облик Тверского автомобильного путепровода, находящегося в зоне строительства, будет сохранен, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru