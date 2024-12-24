За 11 месяцев 2024 года туристическими поездами в Нижегородской области воспользовались 31,5 тыс. человек

09:33

Туристическими поездами пригородного сообщения АО «ВВППК», курсирующими по Горьковской железной дороге в Нижегородской области, в январе – ноябре 2024 года воспользовались 31,5 тыс. пассажиров. Это более чем в 2 раза превышает показатель за аналогичный период 2023 года.

Туристы продолжают активно пользоваться ретропоездом на паровой тяге, курсирующим по маршруту Нижний Новгород – Арзамас. За 11 месяцев он совершил почти 150 рейсов, а пассажирами стали около 20 тыс. человек. В его состав входит легендарный паровоз П-36, которому нижегородцы присвоили народное название «Горыныч», и новые комфортабельные вагоны.

Туристы посещают уникальные достопримечательности города Арзамас, такие как дом-музей А. М. Горького и историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Мультимодальным маршрутом Нижний Новгород – Большое Болдино, запуск которого состоялся в июне 2024 года, перевезено почти 5 тыс. человек. Он включает в себя поездку на пригородном поезде до станции Ужовка с дальнейшей пересадкой на автобус до пушкинского села. Проект реализован с целью развития внутреннего туризма в регионе, и приурочен к празднованию 225-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Также высоким спросом пользуются туры в Семенов, где у гостей есть уникальная возможность познакомиться с историей города и народных художественных промыслов, а также поездка на ретропоезде до станции Нижний Новгород-Сортировочный с экскурсией в Музей истории и развития Горьковской железной дороги.

Всю информацию о расписании туристических поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.