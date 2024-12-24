Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Поезд Деда Мороза встретили на вокзалах Карталы и Магнитогорска

2024-12-24 09:25
23 декабря Поезд Деда Мороза сделал остановки в двух городах Челябинской области – Карталы и Магнитогорск.

На вокзале Карталы поезд встретили 3,4 тыс. человек. Для зрителей была подготовлена праздничная развлекательная программа с участием артистов и аниматоров. Гости праздника смогли сделать памятные фото на фоне паровоза и ярких вагонов, загадать желание и передать письмо Деду Морозу.

Далее поезд отправился в Магнитогорск. В городе металлургов на праздник пришли 5,1 тыс. человек. Гости мероприятия побывали на праздничной программе, заглянули в вагон-лавку с северными сувенирами, фотокупе и вагон-ресторан, отнесли письма в почтовый ящик Деда Мороза. Далее Поезд Деда Мороза отправился в Стерлитамак.

В ноябре 2024 года началось четвертое большое путешествие новогоднего состава по стране. Он будет в пути до 11 января 2025 года и посетит более 60 больших и маленьких городов, преодолев почти 30 тыс. км, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

