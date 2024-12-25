Поздравление с Новым годом!

16:55

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом!

Совсем скоро под бой кремлевских курантов 2024 год уйдет в историю. Год непростой, насыщенный для страны и Российских железных дорог важными событиями. Подводя его итоги, мы отмечаем значимые достижения холдинга.

Рекордный результат в 2024 году получен в пассажирских перевозках – отправлено уже около 1,3 млрд пассажиров.

Совместно с партнерами продолжаем планомерную реализацию масштабных проектов, таких как строительство высокоскоростных магистралей, разработка высокоскоростного подвижного состава, модернизация и комплексное развитие инфраструктуры, цифровая трансформация, беспилотное движение и квантовые коммуникации, обустройство железнодорожных подходов к морским портам, а также развитие международных транспортных коридоров.

Главным приоритетом компании по-прежнему остается забота о сотрудниках. Дважды проиндексирована заработная плата, в полном объеме выполняются все социальные обязательства, закрепленные в Коллективном договоре.

Уходящий год был богат на знаменательные даты: исполнилось 15 лет АО «Федеральная пассажирская компания», 15 лет со дня первого рейса высокоскоростного поезда «Сапсан», 5 лет с момента открытия движения по первым Московским центральным диаметрам, 180 лет железнодорожной медицине.

И, конечно, все вместе мы дружно отметили имеющий важнейшее значение для нашей страны юбилей – 50-летие начала строительства БАМа: провели не только праздничные мероприятия, но и масштабную реконструкцию социальной инфраструктуры легендарной магистрали, запустили множество новых объектов – вторых путей, двухпутных вставок, разъездов.

Полвека назад, с 1974 по 1984 годы – в основные годы строительства БАМа, было проложено около 3 тыс. км пути. Столько же, 3 тыс. км, уложено за последние 10 лет. Можно сказать, что мы построили еще один БАМ.

Впереди нас ждет третий этап модернизации Восточного полигона, утвержденный на высоком государственном уровне. Важнейшей задачей остается социально-экономическое развитие всех регионов БАМа, Транссиба и Дальнего Востока.

Большое спасибо ветеранам-бамовцам, нынешнему поколению железнодорожников и строителей, всем, кто в настоящее время работает на магистрали! Благодаря именно вашему труду БАМ сегодня живет и динамично развивается.

Убеждены, что результаты, достигнутые нашим коллективом в 2024 году, станут опорой для дальнейшего движения Российских железных дорог вперед. Важно верить в себя и свои силы, не отступать перед трудностями, поддерживать друг друга.

Новогодние праздники – это замечательный повод провести время с родными и близкими людьми, но такая возможность сейчас есть не у всех. Наши герои встречают 2025 год на передовой, вдали от дома сражаются за будущее нашей страны. Поэтому главное желание у всех нас, чтобы защитники Родины как можно скорее вернулись домой с победой. Тысячи железнодорожников вносят свой вклад в исполнение этой мечты. Мы обязательно продолжим поддерживать участников спецоперации и их семьи.

Дорогие друзья! В завершение Года железнодорожных традиций в ОАО «РЖД» хотим выразить самую искреннюю благодарность всем сотрудникам холдинга. Наш огромный коллектив, несмотря на все сложности, продолжает трудиться слаженно, ответственно и профессионально – в лучших традициях отрасли.

Самые теплые поздравления и пожелания мы, как всегда, адресуем нашим ветеранам войны, труда, труженикам тыла, посвятившим многие годы жизни железнодорожному транспорту. Глубоко признательны вам за стойкость и мужество, за тот крепкий фундамент, который вы создали своим самоотверженным трудом для успехов компании сегодня.

Следующий год юбилейный и будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Президент России объявил 2025 год Годом защитника Отечества. В ОАО «РЖД» наступающий год будет Годом железнодорожной славы.

Нам многое предстоит сделать и мы обязательно достигнем всех поставленных целей. Российские железные дороги будут и впредь работать четко и оперативно, эффективно решая задачи общества, государства и бизнеса.

Желаем вам крепкого здоровья, больших трудовых успехов и побед! Счастья и благополучия вам и вашим семьям! С Новым годом!

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» О. В. Белозёров

Председатель РОСПРОФЖЕЛ С. И. Черногаев

Председатель Центрального совета ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта Н. А. Никифоров