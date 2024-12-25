Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На вокзале Нижний Новгород начала работать новая система навигации

2024-12-25 16:29
На вокзале Нижний Новгород начала работать новая система навигации
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Первый этап пилотного проекта по внедрению новой системы пассажирской навигации завершился на железнодорожном вокзальном комплексе Нижний Новгород.

Железнодорожники упорядочили и сделали сквозной нумерацию путей на вокзале: теперь она начинается от главного здания на площади Революции (1 путь) и завершается у пригородного павильона на Московском шоссе (11 путь).

Также проведено зонирование посадочных платформ на секторы. Технической особенностью вокзала Нижний Новгород является одновременная посадка в пригородные поезда с одной платформы по разным направлениям. Теперь платформы 2, 3, 4 и 6 разделены на секторы А и В, а платформы 1 и 5 – на секторы А, В и С. Соответственно, в объявлениях диктора и на справочных табло указывается не только номер пути, но и сектор платформы, с которого отправляется поезд по тому или иному маршруту.

Изменения начинают действовать с 26 декабря.

«Второй этап работ запланирован в 2025 году. Главным итогом реализации проекта станет создание удобного пространства с комфортными интерактивными указателями для пассажиров поездов всех направлений. Мы продумаем эргономику всех цифровых устройств, а любые изменения информации о движении поездов будут одновременно поступать через единый информационный центр на все справочные табло», – сообщил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Добавим, что вокзальный комплекс Нижний Новгород оборудован современными сенсорными устройствами с инфографикой, которыми можно управлять с помощью рук. Они помогут пассажирам максимально оперативно получать информацию о прибытии нужных поездов и расположении основных объектов инфраструктуры, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru