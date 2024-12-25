На вокзале Нижний Новгород начала работать новая система навигации

16:29

Первый этап пилотного проекта по внедрению новой системы пассажирской навигации завершился на железнодорожном вокзальном комплексе Нижний Новгород.

Железнодорожники упорядочили и сделали сквозной нумерацию путей на вокзале: теперь она начинается от главного здания на площади Революции (1 путь) и завершается у пригородного павильона на Московском шоссе (11 путь).

Также проведено зонирование посадочных платформ на секторы. Технической особенностью вокзала Нижний Новгород является одновременная посадка в пригородные поезда с одной платформы по разным направлениям. Теперь платформы 2, 3, 4 и 6 разделены на секторы А и В, а платформы 1 и 5 – на секторы А, В и С. Соответственно, в объявлениях диктора и на справочных табло указывается не только номер пути, но и сектор платформы, с которого отправляется поезд по тому или иному маршруту.

Изменения начинают действовать с 26 декабря.

«Второй этап работ запланирован в 2025 году. Главным итогом реализации проекта станет создание удобного пространства с комфортными интерактивными указателями для пассажиров поездов всех направлений. Мы продумаем эргономику всех цифровых устройств, а любые изменения информации о движении поездов будут одновременно поступать через единый информационный центр на все справочные табло», – сообщил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Добавим, что вокзальный комплекс Нижний Новгород оборудован современными сенсорными устройствами с инфографикой, которыми можно управлять с помощью рук. Они помогут пассажирам максимально оперативно получать информацию о прибытии нужных поездов и расположении основных объектов инфраструктуры, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.