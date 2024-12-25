В январе – ноябре 2024 года перевозки грузов в контейнерных поездах по согласованному с клиентами графику на Северо-Кавказской магистрали составили 430 тыс. тонн

В рамках предоставления услуги перевозки грузов в контейнерных поездах по согласованному с клиентами графику в январе – ноябре 2024 года со станций СКЖД доставлено 430 тыс. тонн грузов. Это на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В рамках этого сервиса отправлено 369 контейнерных поездов. Они, в частности, проследовали из Новороссийска на станции Екатеринбург-Товарный, Правдинск (Калининградская область), Низовка (Архангельская область), Силикатная (Московская область), Карбышево-1 (Омск), Копылово (Томская область), Косяковка (Башкирия), Стерлитамак (Башкирия), Перспективная (Калуга), Биклянь (Татарстан); из Тимашевска – на станции Владивосток и Батарейная (Иркутск); из Краснодара и Невинномысска – на станцию Залари (Иркутская область); из Ростова-на-Дону – на станцию Наушки (Бурятия).

Напомним, что перевозки в контейнерных поездах по специализированному расписанию предполагают ускоренную доставку грузов, а также гарантированное время отправления и прибытия, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.