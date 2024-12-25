Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе – ноябре 2024 года перевозки грузов в контейнерных поездах по согласованному с клиентами графику на Северо-Кавказской магистрали составили 430 тыс. тонн

2024-12-25 15:43
В январе – ноябре 2024 года перевозки грузов в контейнерных поездах по согласованному с клиентами графику на Северо-Кавказской магистрали составили 430 тыс. тонн
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках предоставления услуги перевозки грузов в контейнерных поездах по согласованному с клиентами графику в январе – ноябре 2024 года со станций СКЖД доставлено 430 тыс. тонн грузов. Это на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В рамках этого сервиса отправлено 369 контейнерных поездов. Они, в частности, проследовали из Новороссийска на станции Екатеринбург-Товарный, Правдинск (Калининградская область), Низовка (Архангельская область), Силикатная (Московская область), Карбышево-1 (Омск), Копылово (Томская область), Косяковка (Башкирия), Стерлитамак (Башкирия), Перспективная (Калуга), Биклянь (Татарстан); из Тимашевска – на станции Владивосток и Батарейная (Иркутск); из Краснодара и Невинномысска – на станцию Залари (Иркутская область); из Ростова-на-Дону – на станцию Наушки (Бурятия).

Напомним, что перевозки в контейнерных поездах по специализированному расписанию предполагают ускоренную доставку грузов, а также гарантированное время отправления и прибытия, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru